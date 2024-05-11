صور.. وكيل تعليم الفيوم: انطلاق المراجعات المجانية النهائية لطلاب الشهادة الثانوية العامة

أشرفت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، ومروى عبدالعزيز مدير إدارة غرب الفيوم التعليمية، وفريق العمل المشرف على المحاضرات المجانية بإدارة غرب الفيوم التعليمية على المحاضرات المجانية لطلاب الثانوية العامة.

ونظمت إدارة غرب الفيوم التعليمية، محاضرات مجانية لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوى، فى جميع المواد الدراسية.

قدم المحاضرة أحمد عز فى مادة اللغة الإنجليزية، حيث تشمل المحاضرات المجانية، مراجعات عامة على المنهج وبنك الأسئلة، بمشاركة كوكبة من المعلمين والمعلمات الشرفاء المتميزين .

ويتم تقديم المراجعات والمحاضرات والمذكرات بالمجان لجميع الطلاب والطالبات الحاضرين بقاعة مسرح مدرسة الفيوم الثانوية التجارية للبنات - إدارة غرب الفيوم التعليمية.

رسالة شكر وتقدير للمعلمين الشرفاء المشاركين فى تقديم المحاضرات والمذكرات بالمجان لجميع الطلاب، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل، والمشاركة الإيجابية الفعالة والمتميزة فى تقديم خدمة تعليمية للطلاب وطالبات الشهادة الثانوية على مستوى إدارة غرب الفيوم التعليمية.

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