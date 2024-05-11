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السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

طقس ربيعي بالفيوم .. والعظمى 26 درجة

طقس الفيوم معتدل
طقس الفيوم معتدل
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تشهد محافظة الفيوم اليوم السبت، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة ليصبح طقس معتدل الحرارة نهارا لتسجل العظمي 26 درجة مئوية، ومائل للبروده ليلا، مع رياح خفيفه بأجواء ربيعية .

وتسود حالة من الاستقرار النسبي للطقس على محافظة الفيوم حيث تشهد المحافظة طقس مائل للبروده ليلا وخاصة في الساعات الأخيرة من الليل التى تشهد إنخفاضا طفيفا في درجات الحرارة ويكون الطقس معتدلا.

وتسود اليوم أجواء حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد معتدلة على السواحل الشمالية شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
ومن المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 30 درجة.
 

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من جنوب البلاد على فترات متقطعة.
 

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طقس الفيوم القاهرة الكبرى الحرارة محافظة الفيوم