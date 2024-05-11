ورش عمل ومعرض للحرف اليدوية في مهرجان تراث الفيوم

تنظم جامعة الفيوم يومى الاثنين والثلاثاء مهرجان تراث الفيوم والذي يأتي في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتراث والحرف اليدوية و يقام تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس الجامعة وإشراف الدكتور عاصم العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسقى المهرجان الدكتور مصطفى أبو حمد رئيس قسم الدراسات السياحية والدكتور وحيد عمران الأستاذ بقسم الإرشاد السياحى .

ويتضمن برنامج مهرجان تراث الفيوم والذى يقام فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للتراث والحرف اليدوية حفل الافتتاح، والذى يقام فى المكتبة المركزية ويشمل كلمات للدكتور مصطفى أبو حمد رئيس قسم الدراسات السياحية ومنسق المهرجان وهشام وهبة عضو غرفة المنشأت السياحية ومنال محمود بيومى كاتبة صحفية متخصصة فى التراث والدكتور معتز عبد الفتاح مدير ادارة السياحة بالمحافظة والدكتور احمد سلامة مستشار وزير البيئة لشئون المحميات والدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب والدكتور اشرف عبد المعبود عميد كلية السياحة والفنادق بالفيوم والدكتور محمد عماد نائب المحافظ والدكتور عاصم العيسوى نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ياسر حتاتة رئيس الجامعة والدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم ويتم فى نهاية حفل الافتتاح تكريم الرعاة والمشاركين فى المهرجان بمنحهم دروع وشهادات تقدير، وتكريم الدكتور وحيد عمران لحصوله على جائزة الشارقة فى التراث وتكريم أفضل بحث عن تراث الفيوم ودوره فى التنمية وأحسن فيديو ترويجى عن تراث الفيوم .

وعقب حفل الافتتاح سيتم افتتاح معرض الحرف والصناعات اليدوية والتراثية فى صالة المكتبة المركزية ويشمل المعرض " عرض منتجات الفخار من قرية النزلة – عرض منتجات الخزف م قرية تونس- عرض منتجات الخوص والجريد من قرية الاعلام – عرض المنتجات الريفية – عرض اتحاد سيدات الفيوم للصناعات اليدوية – عرض منتجات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة – عرض منتجات ايادى مصر – خيمة بدوية لمخيم قطرانى كامب " ويتم ايضا عرض فنى لفرقة عرب الفيوم البدوية التابعة لقصر الثقافة وعرض لفرقة مخيم قطرانى البدوية ورقصة التنورة .

ويتضمن اليوم الأول ورشة عمل بعنوان دور التراث والحرف اليدوية فى التنمية السياحية الدكتور محمود هويدى ويتحدث فيها هشام الجزار عضو غرفة صناعة الحرف اليدوية –اتحاد الصناعات عن الحرف اليدوية المصرية وتسويقها عالميا –تقييم الوضع الراهن والدكتور احمد سعيد خبير الملكية الفكرية بوزارة الثقافة والذى يتحدث عن الملكية الفكرية للتراث غير المادى فى مصر .وورشة عمل عن التراث غير المادى كنمط سياحى للدكتور وحيد عمران والحرف اليدوية فى مصر – التحديات والحلول وسامه عبد الوارث حسون مدير منظمة الايكوم للمتاحف فى مصر عن المدن الابداعية لليونسكو .

ويتضمن برنامج المهرجان فى اليوم الثانى ورشة عمل يتحدث فيها الدكتور محمود هويدى والدكتور اسلام عادل والدكتور مصطفى عبد المولى وأيضا ورشة عمل عن دور التراث والحرف اليدوية فى التنمية السياحية يحاضر فيها الدكتورة سوزان بكرى حسن والدكتور مصطفى محمود ابو حمد وهشام وهبه والدكتور معتز عبد الفتاح، وورشة عمل لتعليم الطلاب الحرف اليدوية وصناعة الفخار تحت عنوان "حرفتك ..مهنتك" يتحدث فيها الدكتور محمد عبد الوهاب مرسى والدكتورة نانسى فوزى والحاج حسنى صاحب مدرسة لصناعة الفخاربقرية النزلة .

وفى نهاية المهرجان يتم إقامة جلسة الختام وعرض التوصيات برئاسة الدكتور اشرف عبد المعبود والدكتور محمد عبد الوهاب مرسى والدكتور مصطفى أبو حمد .