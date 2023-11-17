"القاهرة الإخبارية": نتنياهو يجمع الحكومة الموسعة غدًا بعد خلافات مجلس الحرب

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيجتمع بحكومته غدًا بعد خلافات مجلس الحرب وانتقادات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش؛ وذلك بحسب إعلام إسرائيلي.

وفي وقت سابق، دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الاستقالة بسبب ما وصفه بـ"سوء إدارة حكومته الحرب ضد حركة حماس في قطاع غزة".

ووفقًا لاستطلاع أجرته جامعة بار إيلان الإسرائيلية، أفاد بأن أقل من 4% من الإسرائيليين يثقون برئيس الوزراء الإسرائيلي عقب تعرض مصداقيته لدى الجمهور الإسرائيلي لضربة كبيرة.