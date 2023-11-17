إصابة 5 عمال إثر حادث انقلاب سيارة نقل بطريق جرزا بالفيوم

أصيب 5 مواطنين في حادث انقلاب سيارة نقل بطريق جرزا بنطاق محافظة الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وكان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل بطريق جرزا بنطاق محافظة الفيوم، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وتم الدفع بـ 3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وبالمعاينة الاولية تبين أنه بسبب السرعة الزائدة، اختلت عجلة القيادة بيد السائق أسفر ذلك عن وقوع الحادث ونتج عنه إصابة 5 أشخاص وهم " ر. م 28 سنه "سائق مصاب بكسر بالحوض وكدمات متفرقة، "ز.د 19 سنه " عامل مصاب بكدمات وسحاجات متفرقة وكسور في مختلف أنحاء الجسد،" ط. ع 22 سنه " عامل مصاب بكسر في القدم اليسري " ت.ح 28سنه عامل مصاب بكسر في الكتف الأيمن، " ج.ع 33سنه "عامل مصاب بارتجاج بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم.



وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج اللازم، كما قامت قوات الأمن بإزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق بعد توقفها،وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.