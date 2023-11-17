واشنطن: لا نؤيد استقلال تايوان

أكدت الإدارة الأمريكية أنها لا تؤيد استقلال تايوان، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات في الجزيرة وفي أعقاب لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن بنظيره الصيني شي جين بينج، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقالت مديرة شؤون الصين وتايوان في مجلس الأمن القومي الأمريكي، سارة بيران، خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس: "نقول بوضوح مطلق مجددا إن موقفنا الطويل الأمد يتمثل في أننا لا نؤيد استقلال تايوان، وفي أنه من المهم الحفاظ على السلام والاستقرار والوضع الراهن على جانبي المضيق (بين تايوان والبر الرئيسي الصيني)".

وأضافت: "ولذلك نفهم بشكل واضح، أن سياستنا لم تتغير، ونحن سنواصل التركيز عليها مع اقتراب الفترة الصعبة المتعلقة بالانتخابات في تايوان".

وأشارت إلى أن الرئيس جو بايدن خلال لقائه بنظيره الصيني شي جين بينج، أكد بوضوح التزام الولايات المتحدة بسياسة "الصين الواحدة"، وأن النشاط العسكري الصيني بالقرب من تايوان، الذي تعتقد واشنطن أنه مرتبط بالانتخابات في الجزيرة، أمر "غير مقبول".