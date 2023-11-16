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الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

حلمي النمنم: مخططات تهجير الشعب الفلسطيني بدأت قبل إعلان تأسيس إسرائيل

حلمي النمنم
حلمي النمنم
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قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن مخططات التهجير للشعب الفلسطيني بدأت قبل إعلان تأسيس إسرائيل.

وأوضح، حلمى النمنم خلال حواره مع برنامج "كل يوم"، المذاع عبر قناة "اون" أن الدولة المصرية وضعت كل الأطراف الدولية والإقليمية أمام مسئوليتها فى أزمة قطاع غزة.

 

وأضاف حلمى النمنم: الفلسطينيون ذاقوا مرارة الكأس طوال الـ 75 سنة الماضية، لافتا إلى أن تاريخ إسرائيل ضد المدنين والأطفال دموي.

وكان سامح شكري وزير الخارجية، أكد في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي رفض مصر القاطع لسياسات التهجير القسري للفلسطينيين داخل أو خارج قطاع غزة.

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