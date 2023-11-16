منتخب الشباب يختتم استعداداته لمواجهة الجزائر.. صور

خاض منتخب مصر للشباب بقيادة المدير الفني وائل رياض ، مرانه الرئيسي اليوم الخميس، على ملعب المرسي استعدادا لمباراة الجزائر غدا الجمعة في ثاني مواجهات الفراعنة ببطولة شمال أفريقيا الودية التي تقام حاليا في تونس.

وخضع اللاعبون الذين شاركوا كأساسيين في مباراة أمس أمام ليبيا لتدريبات خفيفة لفك العضلات، بينما خاض باقي اللاعبين مرانا كاملا.

وتقدم محمد أبو الوفا عضو اتحاد الكرة رئيس بعثة منتخب الشباب بالشكر للسيد ايهاب فهمي سفير مصر في تونس لدعمه المستمر للمنتخب وتذليل كافة العقبات التي تواجه البعثة.

وكان سفير مصر في تونس قد حضر مباراة منتخب الشباب أمام ليبيا أمس لمساندة ودعم اللاعبين والجهاز الفني، وحرص على توجيه كلمة للفريق عقب المباراة طالبهم خلالها ببذل قصاري جهدهم في البطولة معربا عن ثقته في قدرات وامكانات هؤلاء اللاعبين لتحقيق لقب البطولة.

وتعادل منتخب الشباب، تحت 20 سنة، أمام نظيره الليبي بهدف في المباراة التي جمعت بينهما، أمس الأربعاء، على ملعب استاد الكرم بتونس، في افتتاح مباريات المنتخب الوطني بدورة شمال أفريقيا الودية المقامة بتونس خلال الفترة من 13 وحتى 21 نوفمبر الجاري.

وضمت قائمة منتخب الشباب النهائية التي أعلن عنها وائل رياض كلا من:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر – أحمد وهبة – أحمد جابر

خط الدفاع: معتز محمد – أحمد عابدين – حسام عوض الله – محمد سمير – يوسف عبد الحفيظ – حسن أبو المعاطي – مهاب سامي

خط الوسط: مروان محمود – أحمد خالد كباكا – فارس خالد – محمد السيد – هادي عامر – كريم حامد – محمد عبد الله – عمرو خالد – عمر خضر

خط الهجوم: مهند محمد كريم سعيد – محمد زعلوك.