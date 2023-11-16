ضبط عاطلين بحوزتهما 16 كيلو مخدرات بالقليوبية

تمكن ضباط مباحث القليوبية من ضبط عاطلين بحوزتهما مواد مخدرة قبل ترويجهما على عملائهما تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بنطاق محافظة القليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط (عاطلين لهما معلومات جنائية) حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة طوخ، وبحوزتهما (8 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 6 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – 1 كيلو جرام لمخدر الهيروين- 1 كيلو جرام لمخدر الشادو – كمية لمخدر الآيس “الشابو”- بندقية خرطوش- فرد خرطوش وعدد من الطلقات- سيارة- 3 موازين - مبالغ مالية “من متحصلات نشاطهما الإجرامى” تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.