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الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط عاطلين بحوزتهما 16 كيلو مخدرات بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكن ضباط مباحث القليوبية من ضبط عاطلين بحوزتهما مواد مخدرة قبل ترويجهما على عملائهما تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بنطاق محافظة القليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط (عاطلين لهما معلومات جنائية) حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة طوخ، وبحوزتهما (8 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 6 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – 1 كيلو جرام لمخدر الهيروين- 1 كيلو جرام لمخدر الشادو – كمية لمخدر الآيس “الشابو”- بندقية خرطوش- فرد خرطوش وعدد من الطلقات- سيارة- 3 موازين - مبالغ مالية “من متحصلات نشاطهما الإجرامى” تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

إتجار بالمواد المخدرة الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات مباحث القليوبية مكافحة المخدرات