استقرار أسعار الذهب بداية تداولات اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023

استقرت أسعار الذهب في محلات وأسواق الصاغة المصرية، في بداية تعاملات اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023، عند نفس أسعار إغلاق أمس والتي شهدت ارتفاعا في أسعار الذهب على مدار اليوم ، نتيجة زيادة الطلب على المعدن النفيس مع تزايد التوترات في منطقة الشرق الأوسط واستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة.

حيث سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولا نحو 2700 جنيه للبيع و2675 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في بداية تعاملات اليوم نحو 3085.75 جنيه للبيع، و3057.25 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 22 في محلات الصاغة قيمة 2828.5 جنيه للبيع، و2802.5 جنيه للشراء

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الصاغة المصرية بداية تعاملات اليوم نحو 2314.25 جنيه للبيع، و2292.75 جنيه للشراء.

وعن سعر الذهب عيار 14 سجل اليوم نحو 1800 جنيه للبيع، 1783.25 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 12 في الأسواق المصرية نحو 1542.75 جنيه للبيع، 1528.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 9 ( الأدنى بين الأعيرة الذهبي المتداولة في السوق) نحو 1157.25 جنيه للبيع، 1146.5 جنيه للشراء.

يينما سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الخميس ( و يزن حوالي 8 جرامات من الذهب) نحو 21600 جنيه للبيع، و21400 جنيه للشراء.

وبلغ سعر أوقية الذهب في محلات الصاغة المصرية اليوم نحو 95.8 أالف جنيه للبيع و 96.5 ألف جنيه للشراء.

وسجل سعر كيلو الذهب نحو 3.1 مليون جنيه للبيع و 3.102 مليون جنيه للشراء.

وحقق سعر أونصة الذهب عالميا ( و تزن نحو 31.1 جراما من الذهب واحد اهم أدوات الملاذ الآمن للاستثمار و التحوط ) نحو 1960 دولارًا للبيع، و1959 دولارًا للشراء.

ويختلف سعر الذهب بالمصنعية والدمغة من محل لآخر ومن منطقة لأخرى حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد .

أما عن اسعار الذهب في البورصات العالمية ، سجلت أسعار الذهب أدنى مستوياتها في 3 أسابيع، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج عن تمسك الفيدرالي الأمريكي بالتشديد النقدي ووجود خيار رفع أسعار الفائدة على الطاولة.

فيما انخفضت أسعار الذهب الفوري بنسبة 0.1% عند المستوى 1937 دولارا للأونصة، وذلك بعد أن سجل الذهب أدنى مستوى عند 1934 دولارا للأونصة.