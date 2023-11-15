تعرف على سبب إلغاء عرض "الليلة الموعودة" بمسرح الطليعة

أعلنت فرقة مسرح الطليعة بقيادة المخرج عادل حسان، إلغاء عرض "الليلة الموعودة" تماما، والذي من المقرر عرضه الأحد المقبل، الموافق ١٩ نوفمبر الجاري، وذلك ضمن برنامج عروض "المعهد في الطليعة" عروض الدراسات العليا - قسم الإخراج - بالمعهد العالي للفنون المسرحية في أكاديمية الفنون.

ونوهت الفرقة لجمهور الطليعة أنه ليس من المخطط عرضه مستقبلا بعد استبعاده بشكل نهائي لأسباب تخص صناعه.

وقد انطلقت فعاليات موسم "المعهد في الطليعة" الأحد الماضي، بعرض "إعترافات زوجية"، تأليف إريك إيمانويل شميت، تمثيل وإخراج محمد الأباصيري، ومن بطولة: نغم صالح، وقدم العرض بقاعة صلاح عبد الصبور بالمسرح، في السابعة مساء، ويستمر حتى غدا الخميس، ١٦ نوفمبر الجاري.

كما يشهد الموسم أيضا استضافة عرض "المستهتر الجميل" تأليف جان كوكتو، وإخراج إيمان رجائي، و"الكأس الأخيرة" - "الليلة الموعودة" تأليف أجاثا كريستى، وإخراج تغريد عبد الرحمن، و"نصف الوجه" تأليف سوزان هيل، وإخراج أيمن مرجان، و"الشك" تأليف جون باتريك شانلى، وإخراج شريهان الشاذلى، وتقدم العروض الخمس على قاعتي صلاح عبد الصبور، وزكي طليمات بمسرح الطليعة.

يأتي ذلك في إطار التعاون بين البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، والمعهد العالي للفنون المسرحية التابع لأكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة.

وتستضيف فرقة مسرح الطليعة ٥ عروض مسرحية لطلاب قسم الإخراج بمرحلة الدراسات العليا بالمعهد العالي للفنون المسرحية بإشراف عميد المعهد الدكتور أيمن الشيوي، فى الفترة من ١٢ حتى ٣٠ نوفمبر الجاري.