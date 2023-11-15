في رسالة لـ"حماس".. المرشد الإيراني: مستمرون في دعم المقاومة الفلسطينية

كشفت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الأربعاء، عن مضمون رسالة وجهها المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي إلى حركة حماس، مفادها أن إيران ستستمر في دعم المقاومة الفلسطينية بكل السبل السياسية والمالية وغيرها، لكن بدون انخراط إيران رسميًا في حرب ضد إسرائيل.

وكشفت الرسالة أن خامنئي التقى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس أوائل شهر نوفمبر الجاري، حيث اعترض خامنئي على عدم إبلاغ حماس لإيران بنيتها لتنفيذ هجوم على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، وبالتالي فإن إيران لن تستطيع الدخول في حرب نيابة عن حركة حماس.

جاء في مضمون الرسالة أن خامنئي طلب من هنية إسكات الأصوات التي تنادي بضرورة دخول إيران وحزب الله الحرب بشكل مباشر ضد إسرائيل، مؤكدًا أن الجميع فوجئ بالتطورات التي حدثت في السابع من شهر أكتوبر الماضي، واستيقظ العالم على عملية "طوفان الأقصى".