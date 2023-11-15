رئيس جامعة قناة السويس يشهد ملتقى التوظيف الرابع للشركات الصينية العاملة فى مصر

شهد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ملتقى التوظيف الرابع للشركات الصينية الاستثمارية العاملة بمصر، الذي ينظمه معهد كونفوشيوس بالجامعة بالتعاون مع الغرفة التجارية الصينية، وغرفة ستشوان التجارية، وغرفة تشونغ تشينغ التجارية بمصر، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر بميدان النجمة بجامعة قناة السويس.

جاء الملتقى - بحضور وفد رفيع المستوى من السفارة الصينية بالقاهرة، يمثله كل من السيد لو تشون شنج الوزير المفوض والمستشار التعليمي لسفارة الصين بالقاهرة، والسيد جانج دا تو المستشار التجاري والاقتصادي لسفارة الصين بالقاهرة، والسيد تشو كي الملحق بالمكتب التعليمي لسفارة الصين بالقاهرةوالسيد بان شياو الملحق بالمكتب العلمي لسفارة الصين بالقاهرة.



كما شارك بالملتقى - الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق، والدكتور حسن رجب المدير التنفيذي المصري لمعهد كونفوشيوس بالجامعة، والدكتور صفوت عبد المقصود عميد كلية الألسن، والدكتور محمد التابعي عميد معهد الاستزراع السمكي، والدكتور تامر نبيل عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة.

قدم الحفل الدكتورة إيمان مجدي مدرس مساعد بقسم اللغة الصينية بكلية الألسن.

بدأت مراسم افتتاح الملتقى بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، ثم استهل الدكتور حسن رجب المدير التنفيذي المصري لمعهد كونفوشيوس الكلمات الافتتاحية، والتي رحب خلالها بضيوف الملتقى، مشيراً إلى مشاركة 20 شركة صينية عاملة في مصر بفاعليات اليوم مؤكداً على حرص معهد كونفوشيوس على القيام بدوره في تحقيق التنمية الشاملة بإقليم القناة وخدمة مجتمع إقليم القناة وسيناء .

من جانبه- تحدث السيد لو تشون شنج عن زيارة رئيس الوزراء المصري للمشاركة في القمة الثالثة للحزام والطريق ، لافتاً إلى أنه على هامش القمة تم توقيع اتفاقيات في المجالات الاقتصادية والتجارية مع الجانب المصري، مشيراً إلى أن المشاريع الاستثمارية الصينية في مصر عملاقة وأهمها العاصمة الإدارية والقطار الكهربائي، موضحاً أن الصين توفر 50 ألف فرصة عمل لخريجي الجامعات المصرية في شركاتها ، مضيفاً أن الرئيس الصيني والرئيس المصري يدعمان سبل التعاون المشترك.

يشارك في الملتقى كبرى الشركات الصينية الاستثمارية العاملة في مصر، والتي تمثل مختلف القطاعات الصناعية في خليج السويس والعاصمة الإدارية ومحافظة الإسماعيلية.



وأفاد الدكتور ناصر مندور أن الملتقى يتيح فرص كبيرة للعمل والتدريب للطلاب والخريجين من جامعة قناة السويس، في تخصصات عديدة مثل الطب والهندسة والبناء والتشييد ، والزراعة والتجارة والحاسبات والمعلومات والتكنولوجيا التطبيقية.

وأردف "مندور" أن الملتقى يمثل منصة للشركات الصينية الاستثمارية لجذب الكفاءات المتميزة من الطلاب، في تخصصات الهندسة، وتخطيط الإنتاج، والإدارة، و المبيعات والمشتريات، و الموارد البشرية والمحاسبة، و الكيمياء، والترجمة.

وأشار إلى أن الملتقى التوظيفي الذي تتبناه الجامعة منذ الدورة الأولى عام 2017 هو أحد أهم الفاعليات التي ينظمها معهد كونفوشيوس بالجامعة، بهدف توفير البيئة المواتية لطلاب جامعتنا وخريجيها للحصول على فرص تشغيل وتدريب تتناسب مع تخصصاتهم.

هذا وقام الدكتور ناصر مندور وضيوف الملتقى بالتقاط الصور التذكارية ثم قص شريط افتتاح الملتقى.

جدير بالذكر أن تنظيم الدورة الرابعة لملتقى التوظيف للشركات الصينية العاملة فى مصر -نوفمبر 2023- يأتى بعد إعلان انضمام مصر رسميًا لمنظمة البريكس في أغسطس الماضي، وفي إطار الاحتفال بمرور 10 سنوات على إنشاء مبادرة الحزام والطريق الصينية ومساهمة مصر القوية في المبادرة، بدعم القيادة السياسية بهدف تحقيق التنمية والرخاء للمجتمع خصوصًا في إقليم القناة من خلال جامعة قناة السويس باعتبارها قاطرة التنمية في الإقليم.