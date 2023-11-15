إجراء القرعة العلنية للمرحلة الثالثة لتأجير 22 محلا تجاريا بسوق ناصر الحضري الجديد بسوهاج

قامت محافظة سوهاج بإجراء القرعة العلنية لتأجير 22 محلا تجاريا بسوق ناصر الحضري الجديد، كمرحلة ثالثة والمخصصة لأنشطة "الأدوات الكهربائية وصيانتها، وبيع وصيانة المحمول، ومكتبة، ومستحضرات تجميل، وبيع وإصلاح أحذية، وحلواني، ومحمصة"، والتي أقيمت بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة.

وحضر مراسم إجراء القرعة كل من اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، وعلي لطفي رئيس حي شرق سوهاج، وجميع المتقدمين ممن انطبقت عليهم الشروط.

ويذكر أن السوق الحضري الجديد بمدينة ناصر، يعد إحدى مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وقد قامت محافظة سوهاج خلال الفترة الماضية بإجراء القرعة العلنية للمرحلتين الأولى والثانية بعدد 75 محلا تجاريا لأنشطة متنوعة، وذلك في إطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية، وبناء أسواق حضرية جديدة تتناسب مع رؤية مصر 2030، والجمهورية الجديدة.