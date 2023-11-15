دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة

أفاد مراسل فضائية “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء، بدخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد أدانت بأشد العبارات اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء في غزة، مطالبا بتدخل دولي عاجل لحماية المدنيين، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبا عاجل.

وأضافت الخارجية الفلسطينية في بيانها: «نحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامة الطواقم الطبية وآلاف المرضى داخل مجمع الشفاء، وأن اقتحام مجمع الشفاء يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وامتدادا لجرائم الاحتلال ضد شعبنا».

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن استفراد الاحتلال العنيف والدموي لشعبنا سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية المحتلة نتيجة مباشرة للإفلاس القانوني والأخلاقي الذي يصيب المجتمع الدولي، خاصة عندما يتعلق الأمر في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل.