مصر تستقبل ٩ جرحى و٦٧٢ من حاملي الجنسيات المزدوجة عبر معبر رفح

شهد معبر رفح البري اليوم الثلاثاء استقبال ٩ جرحي فلسطينيين قادمين من قطاع غزه من ضحايا العدوان الاسرائيلي على غزه يرافقهم ٨ من ذويهم كما عبر اثنين من المرضى الفلسطينيين ومرافق واحد.

فيما عبر ٦٧٢ فردا من حاملي الجنسيات المزدوجه من غزه الي مصر وجري انهاء عبورهم الي مصر .

كما عبر من مصر إلى غزه وفد من الأمم المتحده يضم ١٥ فردا ووفد من منظمة أطباء بلا حدود يضم ٣ أفراد وعبروا لقطاع غزه اليوم لمهام انسانية.