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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصر تستقبل ٩ جرحى و٦٧٢ من حاملي الجنسيات المزدوجة عبر معبر رفح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شهد معبر رفح البري اليوم الثلاثاء استقبال ٩ جرحي فلسطينيين قادمين من قطاع غزه من ضحايا العدوان الاسرائيلي على غزه يرافقهم ٨ من ذويهم كما عبر اثنين من المرضى الفلسطينيين ومرافق واحد.
فيما عبر ٦٧٢ فردا من حاملي الجنسيات المزدوجه من غزه الي مصر وجري انهاء عبورهم الي مصر . 
كما عبر من مصر إلى غزه وفد من الأمم المتحده يضم ١٥ فردا ووفد من منظمة أطباء بلا حدود يضم ٣ أفراد وعبروا لقطاع غزه اليوم لمهام انسانية.

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