محاضرات تثقيفية وورش فنية احتفالا بأعياد الطفولة بجنوب سيناء

نظم فرع ثقافة جنوب سيناء، مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة الثقافية والفنية للنشء ، ذلك ضمن برنامج إحتفالات أعياد الطفولة ، بمواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني

و نفذ بيت ثقافة دهب ورشة فنون تشكيلية بعنوان "رسومات من الطبيعة " تدريب الفنان التشكيلى حسام حسنى ، إشراف ضحى يوسف مديرة الموقع ، بمشاركة مجموعة من تلاميذ المعهد الأزهرى بمدينة دهب ، تضمنت فعاليات الورشة تدريب الأطفال على استخدام الألوان الخشب والفلومستر وورق الكانسون لرسم لوحات فنية معبرة عن الطبيعة الخلابة ، بهدف تنمية المهارات الفنية والإبداعية للنشء ، ضمن إحتفالات عيد الطفولة .

ومن ناحية أخرى شهدت مواقع الفرع برئاسة أحمد فريج عددا من الفعاليات المتنوعة المقدمة ضمن برنامج إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، للإحتفال بأعياد الطفولة بجنوب سيناء ، حيث عقد بيت ثقافة أبوزنيمة بالمعهد الدينى بالمدينة ، محاضرة ثقافية بعنوان "الارتقاء بمستوى الطفل " إشراف فاطمة جعفر مدير بيت الثقافة ، ألقاها هانم السيد مدير المشروعك بمجلس مدينة أبوزنيمة ، تحدثت خلالها عن أهم الأساليب لتنمية الأطفال والإرتقاء بمستوى الطفل والتى من أهمها المثل الأعلى والتواصل الجيد مع الأطفال والبيئة الإيجابية ، أعقبها من بيت الثقافة تنفيذ ورشة فنية للمواهب تدريب نشوى أحمد ، بمشاركة رواد الموقع ، لرسم لوحات فنية إحتفالاً بعيد الطفولة .

كما نفذ بيت ثقافة نويبع بالمعهد الدينى بالمدينة ، مسابقة ثقافية فى المعلومات العامة ، إشراف اسراء سالم مديرة بيت الثقافة ، تنفيذ إبراهيم حسنى ، بمشاركة مجموعة من تلاميذ المجمع التعليمى ، والتى تهدف لتنمية المهارات للنشء.





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