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الإثنين 13 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يتفقد مستشفى الإدارة الطبية

جانب من التفقد
جانب من التفقد
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تفقد اليوم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية أقسام مستشفي الإدارة الطبية يرافقه  الدكتور محمد صبري المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية  و الدكتور أشرف مدحت مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية و الدكتور محمد مهاب مدير المستشفى .

كما تفقد القاصد العيادات الخارجية و صيدلية الطلبة و صيدلية الرعاية الصحية للعاملين بالجامعة

وقام رئيس الجامعة بالاطلاع على خطة تطوير قسم العمليات و القسم الفندقي بالمستشفى.

وأشاد رئيس الجامعة  بالتطوير الذي تم باقسام المستشفى والخدمات الطبية التي تقدمها  للطلاب والعاملين.

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