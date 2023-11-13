رئيس جامعة المنوفية يتفقد مستشفى الإدارة الطبية

تفقد اليوم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية أقسام مستشفي الإدارة الطبية يرافقه الدكتور محمد صبري المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية و الدكتور أشرف مدحت مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية و الدكتور محمد مهاب مدير المستشفى .

كما تفقد القاصد العيادات الخارجية و صيدلية الطلبة و صيدلية الرعاية الصحية للعاملين بالجامعة

وقام رئيس الجامعة بالاطلاع على خطة تطوير قسم العمليات و القسم الفندقي بالمستشفى.

وأشاد رئيس الجامعة بالتطوير الذي تم باقسام المستشفى والخدمات الطبية التي تقدمها للطلاب والعاملين.