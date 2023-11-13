حجز ٤ متهمين بالتشاجر داخل مدرسة والإدعاء الكاذب في البساتين

بدأت نيابة البساتين الجزئية، التحقيق في واقعة تشاجر بين أربعة أشخاص أمام إحدى المدارس، وإصابة أحدهم بجروح، وأمرت النيابة بحجز طرفي المشاجرة علي ذمة التحريات، في اتهامهم بالتشاجر وإثارة الذعر أمام المدرسة واتهام أحدهم بعرض ادعاءات كاذبة عن ملابسات الواقعة.

كما أمرت بعرض المصاب علي لجنة طبية لبيان ما لحق به من جروح وإصابات وإعداد تقرير بها، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط المدرسة لكشف ملابسات الحادث.

وكشفت أجهزة الامن بالقاهرة حقيقة تداول منشور لأحد الأشخاص زعم خلاله قيام خارجين على القانون بالتعدى بالضرب على مدير إحدى المدارس بالبساتين.

تعود الواقعة عقب رصد منشور لأحد الأشخاص على إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مدعوماً بصور لمدير إحدى المدارس مصاباً بجروح قطعية بالجسد وتم نقله على إثرها إلى المستشفى، والزعم بقيام سيدة بإستئجار عدد من الخارجين على القانون للإعتداء عليه بمحل عمله بدائرة قسم شرطة البساتين .

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله بالمنشور المشار إليه، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشادة كلامية بجوار إحدى المدارس بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة بين كلٍ من طرف أول صاحب المنشور "فنى كهرباء ، مصاب بجروح متفرقة بالجسم" طرف ثان 3 أشخاص "ربة منزل وزوجها ونجلهما"، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم، وذلك لرفض الأول السماح للطرف الثانى بالدخول للمدرسة لتقديم شكوى ضد إحدى المدُرسات لإساءتها معاملة نجلتهما، وقرر لهم أنه مُفوض من قِبل بعض أولياء الأمور للتعامل مع إدارة المدرسة بالنيابة عنهم وتطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الأول بالضرب بالأيدى ُمحدثين إصابته المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بما أسفرت عنه التحريات، وأضاف الأول بقيامه بالإدعاء على خلاف الحقيقة أنه يعمل بالمدرسة وأن المشاجرة داخل المدرسة للإهتمام بالبلاغ.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.