بالفيديو.. وزير الاتصالات الفلسطيني: انقطاع كافة الاتصالات عن غزة بسبب نفاد الوقود

أكد الدكتور إسحق سدر، وزير الاتصالات الفلسطيني، إن ما تبقى من عناصر شبكة الاتصالات بقطاع غزة يغطي نحو 35% من المشتركين، قائلًا: "من اليوم، سنبدأ في فقدان العناصر الأساسية من الشبكة بسبب نفاد الوقود"،

وأضاف "سدر" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أنه في حالة تقوية البث من جانب الدولة المصرية يمكن أن تستمر الاتصالات في قطاع غزة، ولكن الأهم من ذلك هو فتح التجوال لحاملي شرائح الشبكات الفلسطينية.

وتابع: "غياب الكهرباء والوقود وما نتج عن الدمار أدى إلى فقدان القدرة على تغذية الاتصالات، وفي يوم الخميس سينفد الوقود وتتوقف الاتصالات بشكل كامل في الشبكات الأرضية والخلوية".

وأوضح: "أعلنا هذا الامر حتى يكون المواطنون والمؤسسات الإغاثية على علم بما سيحدث يوم الخميس في السادس عشر من نوفمبر المقبل، وفي حال توفر وقود في هذه الفترة سيكون لكل حادث حديث، والوضع في جميع أنحاء غزة صعب جدا ولاسيما في المستشفيات".

وأردف، وزير الاتصالات الفلسطيني أن الاحتلال يستهدف كل شيء، ولكن كل البنية التحتية لا تساوي قطرة دم من طفل أو امرأة أو رجل، ولكن هذا الاحتلال كشف الوجه الحقيقي له حيث ارتكب كل الجرائم في جميع أيام الحرب.