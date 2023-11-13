طقس الإسكندرية.. انخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار خفيفة

شهدت مدينة الإسكندرية انخفاض في درجات الحرارة منذ ساعات الصباح الأولى، اليوم الاثنين، حيث سجلت درجات الحرارة اليوم 25 درجة مئوية، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة بنسبة 10%، وسرعة رياح تصل إلى 6 كم/ الساعة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية منذ قليل، تقارير الطقس، حيث أكدت متابعة محطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي سجلت محطات وجود شبورة مائية كثيفة وضباب وانخفضت الرؤية الأفقية على مناطق متفرقة.

وتستمر اليوم فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، تمتد خفيفة رعدية أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وحسب ما جاء في بيان هيئة الأرصاد الجوية، حذرت محافظة الإسكندرية من كثافة الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأعلنت محافظة الإسكندرية أنه تم إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي والطريق الدولي، بدءًا من منتصف الليل ويستمر الغلق حتى الساعات الأولى فجر اليوم الاثنين أو حتى وضوح الرؤية، للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة، وحذرت قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة.