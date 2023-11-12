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الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

وفاة الفنان عثمان محمد علي عن عمر يناهز 88 عاما

عثمان محمد علي
عثمان محمد علي
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أعلن الفنان إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية عن وفاة الفنان القدير عثمان محمد علي منذ قليل بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ 88 عاما. 

الفنان الراحل عثمان محمد علي ولد في الأسكندرية في عام 1935، اشتهر في الأدوار الثانوية بكثير من الأفلام السينمائية و المسلسلات التليفزيونية و الإذاعية، بدأ حياته بالعمل مستشارًا في كلية الإعلام لتصحيح اللغة والنطق أمام الكاميرا، ثم عمل بأحد بنوك الأسكندرية. أما عن بدايته الفنية فقد كانت عبر الكثير من المسلسلات الإذاعية في إذاعة الأسكندرية. 

شارك فى أول مسلسل إذاعي وهو (حب وإلهام) في عام 1954، ثم تلاها أعمال عديدة منها (للحب رأي آخر، مهاجر إلى الصمت، الفنان و الوهم). 

شارك في الكثير من المسلسلات الأخرى، منها (رأفت الهجان، حارة المحروسة، لن أعيش فى جلباب أبي، أبنائي الأعزاء شكرًا، عائلة الحاج متولي، يتربى فى عزو، الإمام الشافعي). من أفلامه السينمائية (دنيا، شجيع السيما، شبكة الموت، ثمن الغربة).

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