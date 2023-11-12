محاكمة المتهمين بسرقة سيارة أموال تابعة لأحد البنوك بعابدين

أحالت نيابة عابدين الجزئية، 4 متهمين بالإستيلاء على مبلغ مالى خاص بأحد البنوك، إلي محكمة الجنح.

وأمرت النيابة قبل وقت باستدعاء طاقم الحراسة الأول المكلف بتسليم المبلغ المالي، لسؤاله حول الواقعة، وكذلك مسئول البنك، ومالك محل ساعات للتحقيق معه علي خلفية تغيير العملات، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمكان الحادث، والتحرى حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مسئول بأحد البنوك؛ بتضرره من إحدى الشركات لخدمات الحراسة ونقل الأموال والمتعاقدة مع البنك محل عمله، لتسليمهم "مبالغ مالية عملات "أجنبية" من البنك محل عمله لإيداعهم بأحد فروع البنك بدائرة القسم، إلا أنه أثناء تسليم المبالغ المالية المُشار إليها بفرع البنك، وتبين وجود عجز بالمبلغ المالى واتهمهم بالسرقة.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة خاصة بالشركة المُشار إليها يستقلها (سائق، وبصحبته شخصين "طاقم الحراسة"، عامل بالبنك) بدائرة قسم مدينة نصر ثان، تم تغير طاقم المأمورية إلى طاقم آخر بالسيارة (سائق، وبصحبته 3 أشخاص "طاقم الحراسة") وبالوصول إلى فرع البنك الكائن بدائرة القسم ولدى قيامهم بتسليم المبالغ المالية تبين وجود العجز المُشار إليه، وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أفراد الحراسة) بالطاقم الثانى.