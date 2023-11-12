عضو مجلس السيادة بالسودان: الدولة تولي اهتماما بتعزيز العلاقات الدولية الاقتصادية

أكد عضو مجلس السيادة بالسودان الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر المشرف على وزارات قطاع الإنتاج، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتذليل العقبات أمام تعزيز التعاون والعلاقات الدولية الاقتصادية والتجارية في إطار السعي لتجويد العمل في ظل الظروف التي تشهدها البلاد، وأن المرحلة المقبلة ستشهد قرارات اقتصادية هامة.

صرح بذلك وزير التجارة والتموين بالسودان الفاتح عبد الله في تصريحات صحفية اليوم الأحد عقب لقائه عضو مجلس السيادة لبحث خطط وبرامج ومشروعات الوزارة خلال الفترة المقبلة، والجهود المبذولة للارتقاء بعملية الصادر والوارد، والعمل على تعزيز التعاون الدولي.

وأوضح وزير التجارة والتموين المكلف، أنه قدم تقريرا لعضو مجلس السيادة يتضمن خطة الوزارة لتبسيط الإجراءات للمستوردين والمصدرين من جانب، وضبط الأسواق من جانب آخر، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد إصدار قرارات لضبط عملية التجارة والصادر والوارد.