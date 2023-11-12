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الأحد 12 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس أب لاتهامه بقتل ابنته في السلام

أرشيفيه
أرشيفيه
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قرار قاضي المعارضات بتجديد حبس أب لاتهامه بقتل ابنته 15يوما علي ذمة التحقيق

وطلبت النيابة سرعة التحريات التكميلية للمباحث، وصرحت بدفن جثة المجني عليها بعد انتهاء الصفه التشريحية للمجني عليها وإعداد تقرير أسباب الوفاة .
تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة لفتاة داخل شقة بمنطقة السلام، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة مراهقة عمرها 15 سنة وعلى جسدها آثار تعذيب، وبعمل التحريات تبين أن الفتاة تقيم مع والدها بعد انفصاله عن والدتها وفى يوم الواقعة تعدى عليها بالضرب وعذبها حتى الموت بسبب اعتقاده قيام والدتها بتحريضها ضده.

وألقي القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة اثار تعذيب التحريات التكميلية القبض علي المتهم الصفة التشريحية أجهزة الأمن بمنطقة السلام بمديرية أمن القاهرة تعدى عليها بالضرب