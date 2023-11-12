قافلة الشركة المتحدة لأهالي غزة تحمل 150 طنًا من المواد الغذائية (فيديو)

كشف هشام عبدالتواب، مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، عن تفاصيل قافلة المساعدات الخاصة بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي سترسلها لقطاع غزة، موضحًا أنها تضم 6 شاحنات، وكل شاحنة بها مواد غذائية والمياه بشكل أساسي.

وأضاف مراسل الفضائية، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تحاول مساعدة أهالي غزة، بسبب الظروف التي يمرون بها وندرة المواد الغذائية وحاجاتهم الأساسية للمياه.

وتابع المراسل، أن قافلة المتحدة تضم 150 طنًا من المواد الغذائية تنطلق في رحلتها إلى قطاع غزة، ويأتي دور الشركة المتحدة ضمن ملحمة مصرية من أجل استمرار إيصال المساعدات لأهالي القطاع.