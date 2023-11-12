ads
الأحد 12 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

قافلة الشركة المتحدة لأهالي غزة تحمل 150 طنًا من المواد الغذائية (فيديو)

قافلة المتحدة
قافلة المتحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف هشام عبدالتواب، مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، عن تفاصيل قافلة المساعدات الخاصة بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي سترسلها لقطاع غزة، موضحًا أنها تضم 6 شاحنات، وكل شاحنة بها مواد غذائية والمياه بشكل أساسي.

وأضاف مراسل الفضائية، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تحاول مساعدة أهالي غزة، بسبب الظروف التي يمرون بها وندرة المواد الغذائية وحاجاتهم الأساسية للمياه.

وتابع المراسل، أن قافلة المتحدة تضم 150 طنًا من المواد الغذائية تنطلق في رحلتها إلى قطاع غزة، ويأتي دور الشركة المتحدة ضمن ملحمة مصرية من أجل استمرار إيصال المساعدات لأهالي القطاع. 

قافلة المساعدات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قطاع غزة قافلة المتحدة