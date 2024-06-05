نتنياهو يهدد لبنان بعد احتراق شمال إسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء إن إسرائيل "مستعدة للقيام بعمل قوي للغاية في الشمال".

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال زيارة إلى كريات شمونة على الحدود مع لبنان، حيث تصاعد القتال بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله المتمركز في جنوب لبنان بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة.

وأضاف نتنياهو: "من يظن أنه يستطيع أن يؤذينا وأننا سنجلس متشابكي الأيدي فقد ارتكب خطأ كبيرا"، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

واندلعت حرائق كبيرة في شمال إسرائيل في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعضها ناجم عن هجمات صاروخية وهجمات بطائرات مسيرة تابعة لحزب الله.

وقال رئيس حكومة الاحتلال لرجال الإطفاء: "الأرض احترقت أمس وأنا سعيد لأنك أخمدتها، لكن الأرض احترقت أيضًا في لبنان".