تعليم القاهرة تكرم لجنة تحكيم "تحدي القراءة العربي"

كرم أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الأربعاء لجنة تحكيم مسابقة تحدى القراءة العربي بحضور د.همت أبو كيلة مدير عام الشئون التنفيذية، د. أميرة نجيب موجه عام المكتبات وفريق العمل، وذلك لجهودهم المبذولة والملموسة في فوز القاهرة بمراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، متمنياً لهم مزيدا من التوفيق والنجاح والتميز.

وكانت قد تكونت لجنة التحكيم، د.محمد جمال الدين محمد موجه عام اللغة العربية بالمديرية، ود. إيهاب عبدالله عرقات موجه أول لغة عربية إدارة غرب القاهرة، وجيهان محمد إبراهيم

موجه لغة عربية مركزى بالمديرية.