300 عرض مسرحي تقدمت للمشاركة بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

استقبلت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة الدكتور سامح مهران خلال الفترة الماضية أكثر من 300 عرض مسرحي من مختلف دول العالم تقدمت للمشاركة في الدورة الـ31، والتي ستنطلق بداية من شهر سبتمبر 2024، بمشاركة نحو 60 دولة عربية وأجنبية .

تشاهد حاليا لجان اختيار العروض المتعددة 154 عرضا مسرحيا أجنبيا، و146 عرضا عربيا، بالإضافة لاستمرار استقبال ومشاهدة العروض المصرية التي ستمثل مصر في الدورة المقبلة.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي هو "مهرجان تنافسي" تنظمه وزارة الثقافة سنوياً، وهو بمثابة فرصة للتواصل والحوار بين مختلف الثقافات والمجتمعات من خلال فنون الأداء، ويهدف إلى تقديم أحدث التطورات في المشهد المسرحي الدولي، ويعد أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم.

ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.