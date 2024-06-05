بالتزامن مع يوم البيئة العالمي.. شجرة باسمك داخل محطات القطار الكهربائي الخفيف LRT

أطلقت اليوم شركة "آر.إيه.تي.بي ديف للنقل كايرو" الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT بالتعاون مع "مبادرة شجرها " برنامج "شجرة باسمك"، والذي تم إطلاقه بالتزامن مع يوم البيئة العالمي داخل محطات القطار الكهربائي الخفيف LRT.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الوعي البيئي والمستدام للركاب وأهمية وجود الأشجار المثمرة وتحسين جودة البيئة الحضرية، وذلك عن طريق تشجيع الركاب للتسجيل بالبرنامج من خلال رمز الاستجابة السريعة QR code الموجود داخل جميع محطات القطار الكهربائي الخفيف LRT والشاشات الموجودة داخل القطارات وفي نهاية كل شهر سيتم منح صاحب أكبر عدد من الرحلات لكل محطة من المحطات شجرة مثمرة لزراعتها باسمه كتقدير لمساهمته في الحفاظ على البيئة واستخدامه لوسيلة مواصلة صديقة للبيئة.

من جانبه قال المهندس وديع بوشيحة الرئيس التنفيذي لشركة "اّر.ايه.تى.بى ديف للنقل كايرو" والعضو المنتدب أن الشركة تسعي دائما لرفع مستوي الخدمة المقدمة للركاب والتي تتخطي مجرد فكرة نقل الركاب إلى المشاركة الفعالة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة البيئية والمجتمعية.

وقمنا بإطلاق هذا البرنامج للركاب بعد اختياراهم لقطار العاصمة كوسيلة نظيفة صديقة للبيئة، وساهموا في حماية البيئة من 1500 طن من الانبعاثات المضرة من بداية السنة وهو نفس حجم الانبعاثات الذي يحتاج لـ 240 ألف شجرة لامتصاصه في نفس المدة.

بالإضافة لحرص الشركة دائما لإطلاق المبادرات التي تهدف إلى رفع مستوي الوعي وتشجيع الركاب للمشاركة بالتغييرات الإيجابية في البيئة تنفيذا لتوجيهات وزارة النقل ورؤيتها وبإشراف من الهيئه القومية للانفاق.

وأضاف المهندس عمر الديب مؤسس مبادرة "شجرها" أن هذا التعاون سيكون مثمرًا ومستدامًا لنشر الوعي البيئي ونشر ثقافة زراعة الأشجار المثمرة ومواجهة ظاهرة التغيرات المناخية ونسعى لإشراك أكبر عدد من الركاب في هذه الحملة.