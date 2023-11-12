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الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

زعيم الأغلبية البرلمانية: علينا أن نتكاتف جميعا ونسمو فوق كل خلاف إعلاء للمصلحة الوطنية

الدكتور عبد الهادى
الدكتور عبد الهادى القصبى
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قال زعيم الأغلبية البرلمانية الدكتور عبد الهادى القصبى فى أول تصريح له عقب توليه الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن إن تكليفه وتشريفه برئاسة حزب الأغلبية بمجلس النواب المصري بقيمته التاريخية والرقابية والتشريعية يأتي فى توقيت غاية فى الدقة والحساسية والعالم يموج بأحداث جسام وصراعات وانقسامات وحروب وخلافات وعلى الصعيد الداخلى الوطنى تشهد الدولة المصرية تحديات اقتصادية وضغوط اجتماعية وفى نفس التوقيت تستعد لانتخابات رئاسية الأمر الذى يتطلب أن نتكاتف ونتعاون جميعا ونسمو  فوق كل خلاف إعلاءا للمصلحة الوطنية وأنتى أثق بالله أننا نستطيع أن نتحمل عبئ مهمتنا بنجاح وأثق ثقة كاملة فى قيادة هذا المجلس المتمثلة فى العالم الجليل معالى المستشار حنفى الجبالى وهيئة مكتب المجلس.

 وأكد  زعيم الأغلبية البرلمانية  أنه يثق كل الثقة فى زملائه النواب الذين أدوا مهمتهم بإخلاص ووطنية خلال المرحلة السابقة متطلعا أن نتعاون جميعا فى المرحلة القادمة مؤيدين ومعارضين ومستقلين وأؤكد أن كل تلك الملاحظات تزول وتتلاشى أمام التحديات والأزمات لأننا جميعا مصريين وأدعو الله أن بهيئ لنا الأسباب لتحمل عبئ المسئولية .   

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