أمطار غزيرة على شوارع دمياط وحملات لكسح المياه

شهدت محافظة دمياط، مساء أمس، موجة من الطقس السيء وتساقط الأمطار الغزيرة، مساء أمس، في عدة مناطق داخل المحافظة، وذلك خاصة مدن رأس البر، وعزبة البرج، ودمياط الجديدة، وقرية جمصة البلد، إضافة إلى بعض قرى دمياط.



وجاءت توقعات هيئة الأرصاد لتعلن تساقط أمطار على بعض مدن محافظة دمياط خلال الأيام المقبلة، خاصة مدن رأس البر، وعزبة البرج، ودمياط الجديدة، وقرية جمصة البلد، إضافة إلى بعض قرى دمياط.



من جانبها ، أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن المحافظة استعدت جيدًا لاستقبال نوات الأمطار المحتملة، موضحة أن هناك خطة عمل تم وضعها لكافة القطاعات للتعامل مع أية مواضيع تنتج بسبب تغييرات حالة الطقس، وأن هناك غرفة عمليات لمتابعة الموقف أولا بأول، فضلا عن تخصيص أرقام لتلقي شكاوى المواطنين للتعامل الفوري معها.



وكان قد استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة ،بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 34931 طن تشمل : 16175 طن يوريا و 651 طن جبس معبأ و 1000 طن ملح و 3897 طن رمل و 1958 طن علف بنجر و 11250 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 36667 طن تشمل : 9857 طن خردة و 9241 طن حديد و 200 طن بذرة كتان و 4024 طن ابلاكاش و 1081 طن خشب زان و 12264 طن قمح

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 77255 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 414086 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2557 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم ابو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2456 شاحنة .