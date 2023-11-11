الجيش الروسي: القوات الجوية تقصف مركز قيادة ومخبأ للمسلحين في سوريا

أفاد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتعارضة في سوريا، الأميرال فاديم كوليت، أن القوات الجوية الروسية نفذت غارات جوية على أهداف في محافظة إدلب السورية، وأصابت مركز قيادة ومخبأ للمسلحين هناك.

وقال كوليت في بيان نقلته وكالة أنباء تاس الروسية اليوم السبت إنه "في 10 نوفمبر، شنت القوات الجوية الروسية غارات جوية في محافظة إدلب على منشآت التشكيلات المسلحة غير الشرعية المشاركة في قصف مواقع القوات الحكومية السورية، ونتيجة لذلك أصيب مركز قيادة ومخبأ للمسلحين".

ووفقا له، تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل ثلاث عمليات قصف على مواقع قوات الحكومة السورية من قبل جبهة النصرة والحزب الإسلامي التركستاني.

واضاف أنه تم خلال اليوم، تسجيل أربع حالات انتهاك لبروتوكولات عدم التصادم الموقعة في 9 ديسمبر 2019، تتعلق برحلات جوية غير منسقة بمسيرات مع الجانب الروسي من جانب "التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" بقيادة الولايات المتحدة، حيث تم تسجيل ثمانية خروقات لطائرتين مقاتلتين من طراز "إف 15" وطائرتين من طراز "إف 16" لـ"التحالف" في منطقة التنف، خلال النهار.