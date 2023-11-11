حملة مكبرة لإزالة تعديات بناء بدون ترخيص على أراض زراعية بحي شرق الإسكندرية

قال اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق الإسكندرية، أن الحي بالتعاون مع الجهات الأمنية شن حملة إزالة مكبرة لإزالة مخالفات بناء تعديات على أراض زراعية بأبيس الثانية بنطاق الحي ، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية ولقرارت اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، وتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتكثيف الجهود المبذولة لإزالة التعديات على أملاك الدولة سواء الأراضى الزراعية أو مخالفات البناء أو مخالفات المتغيرات المكانية .

وأشار رئيس الحي أنه تم إزالة مخالفات بناء حوائط وأعمدة بدور أرضي وأسوار بشارع مسجد الصالحين مدخل فيلا عظومة بأبيس الثانية ، مشيرا إلى أنه قد اتخذ قرارا بمضاعفة أعداد القانونيين بالحملات ، لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين في الحال ، وأضاف أننا سنقوم بإزالة كافة المتغيرات المكانية وسنحاسب كل من يعترضنا أو تسول له نفسه الوقوف أمام الدولة

على الصعيد ذاته أكد حبيب أن إطلاق الشائعات المغرضة لن يهبط عزيمتنا ولن يثنينا عن تنفيذ القانون بكل حزم وحسم ولاتراجع عن إزالة كل المخالفات بدائرة الحي لاسيما منطقة ابيس ، مشددا على كافة الجهات بردع المتعديين والمخالفين لاسترداد حقوق الدولة وفرض سيادة القانون تطبيقًا لتوجيهات القيادة السياسية ، واستمرار التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن للتعامل مع التعديات وإزالتها فورًا والقضاء على ظاهرة البناء العشوائي والتعدى على أملاك الدولة مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك بحضور اللواء حكمدار شرق المدينة ، وضباط وأفراد الشرطة والقوات الأمنية المعاونية ، والمحاسب عماد الحوشي سكرتير عام الحي والمهندس إسلام عودة مدير وحدة التدخل السريع بالمحافظة ، ومدير الإدارة الهندسية ومدير إدارة المشروعات بالحي ومدير الإزالة الفورية ومعاونيه ، ومهندس التنظيم ومسئول الإعلام ، والمتابعة الميدانية والعضو القانوني بالحي .