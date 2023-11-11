في ذكرى مولده الـ 49.. تعرف على جوائز النجم ليوناردو دي كابريو

"فتى هوليووود الوسيم"، "بطل تايتانك"، إنه النجم الأمريكي "ليوناردو دي كابريو" الذي حقق شعبية هائلة منذ ظهوره الأول على الشاشة في عدة عدة إعلاناتٍ وأفلامٍ تعليميّةٍ، وحصل على فرصة للتمثيل في مسلسل "أبوة"، بعدها حصل على أدوارٍ صغيرةٍ في عدّة مسلسلاتٍ مثل "روزان" ومسلسل "سانتا باربرا".

وُلد "دي كابريو" يوم 11 نوفمبر 1974 في مدينة لوس أنجلوس بكاليفورنيا، وبدأت مسيرته المهنيّة بظهوره في فيلم الخيال العلمي والرعب مخلوقات 3 حيث لعب دور ابن زوجة صاحب أرضٍ شريرٍ، وُصِف دي كابريو في ذلك الفيلم بأنه "طفلٌ متوسط الأداء ذو شعرٍ أشقر"، وأُصدر الفيلم سنة 1991.

"العائد" الذي حصل دي كابريو الأوسكار على دوره فيه، هو فيلم ويسترن وإثارة أمريكي من إخراج أليخاندرو غونزاليز إيناريتو، تدور أحداثه في عام 1823 ومستوحاة من حياة صياد الفراء ساكن الحدود هيو غلاس. النص من كتابة مارك إل سميث وإيناريتو، ومقتبس جزئيا من رواية بنفس الاسم لمايكل بنك، الفيلم من بطولة ليوناردو دي كابريو وتوم هاردي وويل بولتر ودومينال غليسون.

وعلى مدى أكثر من 20 عامًا على مسيرته الفنية، تلقى ليوناردو دي كابريو العديد من الجوائز والترشيحات أبرزها 6 ترشيحاتٍ لجوائز الأوسكار (خمسة منها لجائزة أفضل ممثل، وواحدة كأفضل فيلم عن ذئب وول ستريت الذي شارك في إنتاجه)، وفاز بآخرها في حفل توزيع جوائز الأوسكار الثامن والثمانون عن دوره في فيلم العائد، بعد 22 عامًا على ترشيحه الأول لهذه الجائزة، متغلبًا على براين كارستن ومات ديمون ومايكل فاسبندر وإيدي ري كما فاز بجائزة واحدة من أصل 4 ترشيحاتٍ لجوائز البافتا عن دوره في فيلم العائد.

وتلقى ليوناردو 11 ترشحا لـجوائز الغولدن غلوب وفاز بثلاثة منها، أوّلُها كانت جائزة أفضل ممثلٍ في فيلم دراما عن أداءه في فيلم الطيار، والثانية كانت جائزة أفضل ممثلٍ في فيلمٍ موسيقيٍّ أو كوميديٍّ عن أداءه في فيلم ذئب وول ستريت، والثالثة جائزة أفضل ممثل في فيلم درامي عن فيلم العائد، وفاز بعشرات الجوائز الأخرى، وتلقى كذلك عشرات الترشيحات.

وتلقى ليوناردو 11 ترشحا لـجوائز الجولدن جلوب وفاز بثلاثة منها، أولهاكانت جائزة أفضل ممثلٍ في فيلم دراما عن أداءه في فيلم الطيار، والثانية كانت جائزة أفضل ممثلٍ في فيلمٍ موسيقيٍّ أو كوميديٍّ عن أداءه في فيلم ذئب وول ستريت، والثالثة جائزة أفضل ممثل في فيلم درامي عن فيلم العائد، وفاز بعشرات الجوائز الأخرى، وتلقى كذلك عشرات الترشيحات.