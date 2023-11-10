ثاني ألقابها بالموسم الجاري.. نور الطيب تفوز ببطولة ماليزيا المفتوحة للإسكواش

توجت المصرية نور الطيب لاعبة وادى دجلة، بكأس "إيس" ماليزيا للإسكواش، لتحقق ثاني ألقابها خلال الموسم الحالي 2023/2024، يأتي ذلك استمرارًا لنجاح "وادى دجلة" في الفوز بكبرى البطولات المحلية والدولية في لعبة الإسكواش.

وفازت الدجلاوية نور الطيب المصنفة الـ 6 عالميًا، بلقب "إيس" ماليزيا للإسكواش عقب تغلبها على اللاعبة راشيل أرنولد، المصنفة الـ39 عالميًا، بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-2) (11-4) (11-4).

وتمتلك نور الطيب مسيرة حافلة بالإنجازات بلعبة الإسكواش أبرزها الفوز ببطولات هونج كونج المفتوحة عام 2014، وإنجلترا المفتوحة عام 2015، و"كارول ويمولر" عام 2018، وبطولتي كليفلاند وجراسهوبر عام 2019، قبل أن تعتزل لفترة قصيرة عام 2020 لظروف الحمل، وتعاود اللعب مرة ثانية وتنضم لصفوف وادى دجلة، ومنذ عودتها حققت بطولتي ساوث ويسترن، و"إيس" ماليزيا.