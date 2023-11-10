الاحتلال يمنع مركبة إسعاف تحمل جثمان الشهيد نصاصرة من المرور عبر حاجز بيت فوريك

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مركبة الإسعاف التي تحمل جثمان الشهيد ليث نصاصرة من المرور عبر حاجز بيت فوريك شرق نابلس، تمهيدا لتشييعه.

وكان نصاصرة استشهد متأثرا بإصابته بالرصاص الحي، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في البلدة أمس الخميس.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إن إسرائيل تدير ظهرها للمجتمع الدولي وتمعن بجرائمها بحق المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الإيواء في قطاع غزة.



وأضافت الوزيرة الكيلة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن إسرائيل تنفذ جريمة مركَّبة بحق المستشفيات والطواقم الطبية، بدأتها بمنع إدخال الوقود والمستهلكاتالطبية إليها، واليوم تختمها باستهداف المستشفيات بالنار والقصف بشكل مباشر، حيث استهدفت فجرا عددا من المستشفيات في قطاع غزة، "في الوقت الذي حذرنا فيها من كارثة كبرى جراء هذه الجرائم".

وأكدت خروج 18 مستشفى عن الخدمة منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر، الماضي.