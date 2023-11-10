مسئول بحملة المرشح الرئاسي فريد زهران تستعرض أهم ملامح المحور السياسي للبرنامج الانتخابي

استعرضت مريم عادل، مسؤول المحور السياسي بالحملة الانتخابية لفريد زهران، أهم ملامح المحور السياسي للبرنامج الانتخابي، للمرشح .

وأشارت مريم عادل في المؤتمر الصحفي المنعقد للتعريف ببرنامج المرشح إلى أن البرنامج السياسي ينطلق من ضرورة تغيير الطريقة التي تدار بها البلاد منذ خمسينيات القرن الماضي والتي اعتمدت على احتكار السلطة والثروة والمجال العام.



وأضافت مريم عادل أن إعادة الاعتبار للفصل الحقيقي بين السلطات وتمكين المواطن من المشاركة في إدارة الشؤون العامة وإعادة الاعتبار لدور مصر المحوري على المستويين الاقليمي والدولي من أهم الركائز التي يقوم عليها المحور السياسي.



ومن أهم المحاور في السياسة الداخلية، هو ضرورة فتح حوار مجتمعي لإصلاح التشريعات، وتنحية رئيس الجمهورية من رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، وتعديلات تسمح للسلطة التشريعية بالقيام بدورها، فضلا عن إجراء الانتخابات المحلية واستخدام السلطات الممنوحة للرئيس لإصدار عفو شامل عن سجناء الرأي الذين لم يتورطوا في ممارسة عنف أو إرهاب، وتحقيق استقلال حقيقي للإعلام بكافة صوره.



وأضافت: وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية أوضحت عادل أنها ترتكز على الالتزام بكافة المعاهدات الدولية التي وقعتها مصر والالتزام بالعهود والاتفاقيات المنظمة لحقوق الانسان وإحياء التحالفات الاقليمية والدولية في محيطنا العربي والاقليمي، مع ضرورة إعادة الاعتبار لعلاقة مصر بالمنظمات الدولية غير الحكومية.



وحول قضية سد النهضة، أوضحت مسؤول المحور السياسي تمسك مصر بالاتفاقيات المختلفة الخاصة بحصة مصر من مياه النيل، ورفض أي قرارات تختلف مع هذه الاتفاقات التاريخية وحشد الدعم الافريقي والعالمي للحفاظ على حق مصر في مياه النيل، كما أكدت على موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.