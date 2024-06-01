ننشر حصاد نشاط وزارة الهجرة في أسبوع

على مدار أسبوع كامل، شهدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج. نشاطا موسعا للوزيرة السفيرة سها جندي، وخلال السطورالتالية، نستعرض النشاط الكامل للسيدة وزيرة الهجرة كما يلي:

استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، السفير أسامة نقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، لبحث التعاون في الملفاتالمشتركة، مُتمنية له دوام التوفيق في مهام عمله المقبل بمناسبة قرب انتهاء فترة عمله بالقاهرة، مشيدة بدوره المتميز في دعم العلاقات الأخويةبين الدولتين الشقيقتين. وأكدت الوزيرة حرصها على تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الهجرة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةالسعودية، بهدف التعريف بالحقوق والواجبات والتغلب على أي تحديات قد تجابه المصريين المقيمين بالمملكة، وبإطلاق الوزارة بالتعاون معالملحقية العمالية التابعة للسفارة ووزارة الموارد البشرية حملة توعية مشتركة تستهدف تعريف العامل والعاملة في مصر لدى المملكة، بكافةالقوانين لحماية حقوق الفرد وكذا إطلاعه على واجباته التي تحددها القوانين المنظمة.

تابعت وزارة الهجرة عن كثب منذ شهر يونيو الماضي، تطورات حادث غرق مركب للهجرة غير الشرعية أمام السواحل اليونانية في يونيو2023، حيث كانت تقل على متنها نحو 700 شخص من جنسيات مختلفة، ونجا منهم 42 مواطنا مصريا، تم احتجاز 8 مصريين منهم،بتهمة التسبب في حادث غرق مركب للهجرة غير الشرعية والمشاركة في تكوين عصابة للإتجار في البشر، وتم تبرئتهم من قبل محكمة مدينة"كالاماتا" اليونانية. وقالت وزيرة الهجرة إنها تتابع بالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفير المصري في أثينا التطورات والإجراءات الخاصةالتي سيتم اتخاذها بشأن الإفراج عن المصريين المحتجزين، ومتابعة كافة الأمور الخاصة بالدفاع عنهم وتقديم كافة المستندات والأوراقالمطلوبة للقضية.

ضمن استراتيجية وزارة الهجرة التي تستهدف التواصل مع كافة شرائح المصريين بالخارج، استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة،اثنين من المستثمرين المصريين بالخارج، وهما عصام يوسف، مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، صاحب شركة شحن ملاحي دولية بأمريكاونائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج في الساحل الشرقي، وعماد باشا، عضو الهيئة التأسيسية باتحاد المصريين في الولاياتالمتحدة، والأمين العام لاتحاد المصريين في الساحل الشرقي، وذلك للاستماع إلى مقترحاتهم واستفساراتهم. ورحبت الوزيرة بالمقترحاتالتي تلقتها، من بينها ميناء جاف بالعين السخنة في السويس، وخطة لتعزيز السياحة العلاجية في مصر، وقالت إنها ستكون محل عنايةودراستها وتقديم كافة الدعم لها بما يخدم مسار التنمية التي تخوضها الدولة في مختلف الأصعدة.

سعت وزارة الهجرة، بالتعاون مع وزارة الأوقاف، إلى توفير صكوك أضاحي للجاليات المصرية في الخارج، (بلدي - مستورد)، وفقا للسعرالذي أعلنت عنه وزارة الأوقاف، على أن يتم الشراء إلكترونيا عبر الوسائل المؤمنة، وعن طريق الحساب البنكي المخصص لذلك. وأعلنت وزارةالأوقاف أن سعر صك الأضحية البلدي هذا العام، سيكون بقيمة 8 آلاف و500 جنيه مصري، وسعر صك الأضحية المستورد، بقيمة 6 آلاف جنيه مصري، على أن يتم تحويل السعر المعادل بقيمة الصكوك المطلوبة من خلال الحسابات التي حددتها الوزارة، سواء بالدولار أواليورو، تسهيلا على الراغبين في شراء صكوك الأضاحي من أبناء مصر بالخارج.

استقبلت جندي، أحمد بدوي، أحد رموز الجالية المصرية في جينف بسويسرا، ويعمل مديرًا تجاريًا بأكبر شركة تجارية في مجال الألمونيوم،كذلك عضوًا بمجلس إدارة اتحاد شباب المصريين بالخارج. ووجهت السفيرة سها جندي الشكر للسيد أحمد بدوي على جهوده في حصروإعداد النماذج المشرفة من المصريين في سويسرا، موضحة أن قاعدة البيانات من شأنها تحقيق المزيد من التواصل مع المصري بالخارجوالتعرف عليه وعلى احتياجاته وطلباته والعمل على تنفيذها، وأيضا ليكون لدينا معلومات حول تخصصاتهم المهنية والعملية للاستفادة منهمودمجهم في عملية التنمية التي تجري على أرض مصر، كونهم في عمق عملية التنمية التي تشهدها البلاد

كما استقبلت راجي طلعت، من أبناء الجالية المصرية في كندا، لبحث عدد من القضايا المتعلقة بالجالية، وتعزيز التعاون في عدد من الملفاتلصالح الوطن. وأشادت الوزيرة بجهود الجالية المصرية كندا، ودورها الفعال في خدمة المجتمع، بجانب الترويج لما يحدث في مصر من نهضةحقيقية، في شتى المجالات، والترويج لعدد من المنتجات المصرية بالخارج، ومن بينها المنسوجات والرخام والمنتجات المصرية التراثية البارزة،مرحبة بالتعاون لفتح المزيد من مجالات الاستثمار، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه المصريين بالخارج، والعمل على حلها بالتنسيق معمختلف وزارات ومؤسسات الدولة، بجانب دراسة مقترحات المصريين بالخارج، وحرصها على الاحتفال مع أبناء الجالية المصرية بكندا فيشهر يوليو برفع العلم المصري على برلمان أونتاريو، مشيرة إلى مشاركتها في مهرجان "اكتشف مصر" بكلمة مسجلة وهو الحدث الذيشارك به أكثر من ٢٥ ألف شخص من ضمنهم أعضاء الجالية المصرية بكندا.

شارك السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وذلك لمناقشة طلبإحاطة مقدم من النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقترح لتخصيص يوم للمغتربالمصري في الخارج. واستعرض عباس جهود السيدة وزيرة الهجرة، وقال إن سيادتها حريصة على إيجاد آليات جديدة من وسائل التواصل،كما تم العمل خلال الفترة الماضية على إيجاد العديد من المحفزات والمميزات المخصصة للمصريين بالخارج، من جهته. وقد أكد السفير عمروعباس أن المصري بالخارج هو شريك في التنمية وتكمن أهميته الكبرى في أنه يمثل قوة مصر الناعمة في الخارج، معربا عن ترحيب ودعموتأييد وزارة الهجرة لمقترح تأسيس يوم للمغترب المصري في الخارج.

نظم مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج، التابع للوزارة، لقاء افتراضيًا عبر "الفيديو كونفرانس"، مع أبناء مصر الدارسينفي قرغيزستان، حيث وجهت سيادتها بأن يترأس السفير عمرو عباس، مساعد الوزيرة لشئون الجاليات، الاجتماع للوقوف على آخرالمستجدات بعد الأحداث الأخيرة هناك. وفي الختام، تم الاتفاق مع وزارة التعليم العالي المصرية للنظر في المزيد من الإجراءات الخاصةباعتماد شهادات هؤلاء الطلاب، وكذلك مع وزارة الخارجية من أجل توجيه السفارة المصرية هناك ببذل المزيد من التيسيرات بصدد طلباتهؤلاء الطلاب المصريين وخصوصا مسألة اعتماد شهاداتهم.

شارك عصام يوسف، صاحب شركة شحن ملاحي دولية بالولايات المتحدة الأمريكية، ونائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج فيالساحل الشرقي الأمريكي، في الحملة التي أطلقتها وزارة الهجرة بعنوان "مستثمرون مصريون بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر فيمصر؟"، وجه الشكر إلى السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، على كل الجهود التي تبذلها لجذب المستثمرين إلى مصر؛ مضيفا أن مصر فيالوقت الحالي تمتلك بنية تحتية قوية، وهناك لوجستيات مهيئة لمشاريع دولية قوية جدا، متابعا أنه يشجع كل مصري بالخارج ليستثمر فيبلده. فيما أكدت الوزيرة أن هذه الحملة نسعى من خلالها إلى استعراض أبرز مميزات السوق المصرية من عوامل الجذب والفرص المتاحةللاستثمار في مختلف المجالات في ظل ما تقوم به مصر من عمليات التنمية في جميع النواحي، وكذلك توفير خارطة الاستثمار الصناعيوتهيئة مناخ الاستثمار .

شارك كريم علي، رجل الأعمال والمدير الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط لمنظمة Finnish Water Forum، المسؤولة عن التعاونالدولي في مجال المياه بفنلندا، حيث جاءت مشاركته في لتوضيح أهمية الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، قائلا إن هناك ثورةتنموية تحدث في مصر، وعدد كبير جدا من المشروعات يمهد الطريق لاستثمارات قوية بما تضيفه من بنية تحتية متميزة، مشيرا إلى أنهشارك في منتدى شباب العالم عام 2018، واليوم يرى فارقا كبيرا في خريطة التنمية المصرية، ويثق أن مصر قادرة على الانطلاق لمستقبلواعد. فيما أكدت الوزيرة أن هذه الحملة نسعى من خلالها إلى استعراض أبرز مميزات السوق المصرية من عوامل الجذب والفرص المتاحةللاستثمار في مختلف المجالات في ظل ما تقوم به مصر من عمليات التنمية في جميع النواحي، وكذلك توفير خارطة الاستثمار الصناعيوتهيئة مناخ الاستثمار بجانب إتاحة كل المزايا للمستثمرين.

بالإشارة إلى استفسارات المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة التسوية التجنيدية لشباب المصريين بالخارج، وطلباتهم خفض رسومالمبادرة، أحاطت وزارة الهجرة جميع المستفيدين من المبادرة علما بأنه قد تم نقل جميع المطالبات التي وصلتنا للنظر في إمكانية خفضالرسوم المقررة، غير أنه قد تم التأكيد من جهات الاختصاص على أن الرسوم الحالية المتاحة للاستفادة من مبادرة التسوية التجنيدية هي 7 آلاف دولار / يورو، فعلى من يريد الاستفادة من المبادرة النظر في سرعة بدء الإجراءات

جددت وزارة الهجرة الدعوة إلى كل المصريين بالخارج الراغبين في حضور النسخة الخامسة من "مؤتمر المصريين بالخارج" المقرر انعقادهيومي 4 و5 من شهر أغسطس المقبل بالقاهرة، بأن يسرعوا في التسجيل من خلال الدخول على الرابطالتالي:https://forms.gle/mUMZjHjADooT8LVD7، على أن يتم غلق باب التسجيل في 1 يوليو المقبل.