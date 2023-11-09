البشاري: طوفان الأقصى أحبط خطة استقطاب يهود العالم للاستيطان بفلسطين

كشف الكاتب الصحفي عبدالرحمن البشاري، الخسائر العسكرية والاقتصادية والمعنوية لدولة الاحتلال الصهيونية، التي هزت الكيان الإسرائيلي خلال أحداث طوفان الأقصى 7 أكتوبر الماضي والتي مازالت مستمرة، من قبل المقاومة الفلسطينية، بقطاع غزة، وسقوط الشو العالمي لقدرة وأمن أجهزة الاحتلال.

وأضاف البشاري خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج عمق الحقيقة المذاع على قناة الحدث، أن أحداث 7 أكتوبر أدت إلى سقوط صورة حكومة وجيش الأحتلال داخلياً وعالمياً، بعد هزيمتهم أمام مقاومة فلسطينية بأقل الامكانيات العسكرية، بالإضافة إلى كثرة الانقسامات بين الحكومة ذاتها وخلافات المعارضين بوظهور صورة جيش الأحتلال الحقيقي لدى شعوب العالم بالاجرام وقتل الأطفال والنساء والأبرياء العزل.

وأكد أن خسائر بورصة دولة الاحتلال الصهيوني منذ 7 اكتوبر 20 مليار دولار، بالإضافة إلى الخسائر المالية اليومية، بسبب مغادرة وتوقف كثير من الشركات الأجنبية التي كانت تعمل داخل دولة الاحتلال وتساهم بشكل كبير فى الاقتصاد الصهيوني، وتوقف شركات التكنولوجيا والالكترونيات، التي كان يديرها شباب والذين تم التحاقهم بقوات الاحتياط لجيش الاحتلال، وكانت هذه الشركات تمثل ما يقرب من 30% من الاقتصاد، بجانب توقف أعمال الزراعة ومغادرة المزارعين الأجانب ، وتوقف أعمال الغاز والبترول في البحر المتوسط خوفاً من حدوث ضربات صاروخية.

وأشار البشاري، إلى أن هناك خسائر في الجانب العسكري وانهيار سمعة المعدات العسكرية الاسرائيلية، التي تم تفجيرها بأسلحة صناعة يدوية وهذا كان له تأثير في تداولها وبيعها بسوق الأسلحة العالمي، بجانب تكلفة الحرب نفسها ورواتب الجنود المرتزقة الإسبان والألمان وغيرهم وصل أجر الجندى الاسبوعي الى 3700 يورو، و ضعف وخوف الجنود وهز ثقتهم الداخلية بعد هزيمتهم و فشل او ضعف خطط استيطان اليهود حول العالم لعدم توفر الأمن والأمان في دولة الاحتلال.

