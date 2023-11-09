الدوري السعودي.. محرز على رأس تشكيل أهلي جدة أمام ضمك

أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق أهلي جدة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ضمك، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يحل فريق أهلي جدة، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره ضمك بملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، حيث ينطلق اللقاء في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

يتواجد الدولي الجزائري رياض محرز على رأس تشكيل الأهلي أمام ضمك، إذ يقود الهجوم رفقة فراس البريكان الذي يبدأ أساسيًا على حساب البرازيلي روبرتو فيرمينو.

في المقابل، يغيب النجم المصري طارق حامد عن مواجهة اليوم مع فريقه ضمك، للإيقاف بسبب ارتكابه لسلوك غير رياضي في مباراة الخليج بكأس خادم الحرمين الشريفين.

تشكيل أهلي جدة لمواجهة ضمك

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: بسام الحريجي – روجر إبانيز – عبد الباسط هندي – عبدالله العمار

خط الوسط: محمد المجحد – فرانك كيسي – جابري فيجا

وفي الهجوم: ألان سانت ماكسيمين – رياض محرز – فراس البريكان.

ويحتل فريق أهلي جدة، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 25 نقطة، فيما يتواجد ضمك في المركز الحادي عشر بـ14 نقطة.