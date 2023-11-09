رئيس جامعة العريش يتفقد المشروعات الجديدة بمعهد الدراسات البيئية ببئر العبد

أجرى الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، جولة لتفقد سير العمليات الانشائية ومتابعة التطورات بمقر معهد الدراسات البيئية بالخربة بمدينة بئر العبد، رافقه في الجولة كلًا من الدكتور محمود إبراهيم، عميد معهد الدراسات البيئية، والسيد أمين عام الجامعة.

وأكد رئيس جامعة العريش خلال جولته، أن تطوير منظومة التعليم الجامعي بمصر حظى باهتمام القيادة السياسية ودعم ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك من خلال إنشاء جامعات حكومية وأهلية جديدة، واستكمال التخصصات المطلوبة التي تواكب احتياجات سوق العمل المحلى والإقليمى، لافتًا إلى أن جامعة العريش تحرص على إنشاء العديد من الكليات الجديدة مثل كلية الحاسبات والمعلومات لمواكبة وظائف المستقبل، واستحداث البرامج الدراسية التي تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، وتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، مشيدًا بحجم المشروعات الإنشائية التي يتم تنفيذها على أرض جامعة العريش.

ووجه على أهمية استغلال كافة منشآت الجامعة والاستفادة منها بالشكل الأمثل لخدمة الطلاب والعملية التعليمية، مؤكدًا على الالتزام بالبرنامج الزمنى وجودة التنفيذ والتشطيبات النهائية والتجهيزات اللازمة للمنشآت طبقًا للمواصفات المعتمدة.

وفي نهاية الجولة، اجتمع رئيس الجامعة بالعاملين بالمعهد موجهًا لهم الشكر على المجهود المبذول من أجل رفعة جامعة العريش، وقدم عميد المعهد والعاملين درع المعهد تكريمًا للدكتور رئيس الجامعة على دعمه الدائم للمعهد والذى حث الجميع على بذل المزيد من الجهد خلال الفترة القادمة.