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الخميس 09 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط المتهمين بقتل مزارع بأسيوط بسبب خلافات الجيرة

الامن العام يضبط
الامن العام يضبط المتهمين بقتل مزارع بأسيوط لخلافات الجيرة
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تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام، اليوم من كشف ملابسات واقعة مقتل مزارع بأسيوط  وضبط مرتكبى الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط بوجود إطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز، ومقتل مزارع إثر إصابته بأعيرة نارية. 

بالانتقال وسؤال نجل المجنى عليه اتهم (مزارع ونجله) بالتعدى على والده وإطلاق أعيرة نارية من سلاحين ناريين كانا بحوزتهما تجاه المجنى عليه وإحداث إصابته التى أودت بحياته، وذلك لخلافات الجيرة بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان والسلاحين المستخدمين (2 بندقية آلية) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة لذات الخلافات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الامن العام ضبط المتهمان والسلاحين مقتل مزارع بأسيوط