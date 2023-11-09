الوطنية للإعلام: تنفيذ تدريبات عملية باستديوهات الإذاعة والتليفزيون على فنون الإلقاء والإقناع

تلقى المتدربين فى الأسبوع الأول من “الدورة التدريبية لتنمية المهارات الإعلامية لدى الأئمة والوعاظ بمقر الهيئة الوطنية للإعلام ”، محاضرات مكثفة فى فنون الإلقاء والإقناع بالصوت والتأثير في الجماهير – والتدريب على اكتساب المهارات اللغوية في العمل وكيفية مواجهة مواقف حرجة واكتساب مهارات الحديث للراديو، من خلال الارتجال والتركيز والتجنب واختيار زاوية الحديث والتدريب على فنون التصوير والاضاءة وتصوير حديث مباشر بكاميرا واحدة والتدريب على كيفية كتابة محاور للحديث المباشر وكيف تصحح ما تكتبه لنفسك بنفسك.

وقد تلقى المتدربين التدريبات العملية داخل استديوهات الاذاعة والتليفزيون بالوطنية للاعلام وتنفيذ تدريب عملي ساهم بشكل مباشر وكبير فى الاستفادة من الدورة التدريبية، الذى حاضر فيها خلال هذا الاسبوع نخبة من الاساتذة والمتخصصين والاعلاميين

وتأتي تلك الدورة فى إطار التعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام ووزارة الأوقاف، والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، بهدف صقل المهارات الإعلامية لديهم وتمكينهم من إيصال رسالة إعلامية صحيحة عن وسطية تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والتأكيد على قيم التسامح والمحبة وقبول الآخر في مواجهة الأفكار المتطرفة التي تدعو إلى العنف والإرهاب، وتسهم بشكل إيجابي في تجديد الخطاب الديني.

وتضم تلك الدورة عدد ثلاثون من الأئمة والوعاظ وتستمر لمدة اسبوعين

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