"بيطرى الشرقية" يُشارك فى تنظيم قافلة طبية توعوية بمركز الإبراهيمية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وضرورة الإستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر إحتياجا بهدف زيادة الوعى البيطرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثورة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطرى وتقديم العلاج المجانى، وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه، أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى قيام المديرية بالإشتراك فى تنظيم قافلة طبية بيطرية توعوية وقائية مجانية شاملة بقرية الحبش التابعة لمركز الإبراهيمية وبالتعاون مع القطاع الخدمى بالمحافظة، وذلك بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية والعلمية والشعبية من جامعة الزقازيق والقطاع الخدمي ورؤساء أقسام الرعاية والعلاج والارشاد والابيدميولوجى ومدير وحدة الابراهيمية وأطباء الوحدة بإدارة الإبراهيمية البيطرية ومسئولى الإدارة المحلية وإدارة التضامن الإجتماعى بالإبراهيمية وكبار المربين بالقرية و ذلك ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصرى و تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء علي كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة قامت برش ٤٥٠ رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية و تجريع ٣٤٠ رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية.

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوتين وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية والتحسين الوراثي لسلالات الماشية (أبقار – جاموس) ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو و مشروع تحصين الثروة الداجنة ضد مرض انفلونزا الطيور.