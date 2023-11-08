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الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مجلس الأمن الروسي: أفعال الولايات المتحدة تزيد من خطر استخدام الأسلحة النووية والكيميائية

باتروشيف
باتروشيف
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قال سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف، إن أفعال الولايات المتحدة تزيد من خطر استخدام الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية. 
وأضاف باتروشيف، خلال كلمة في افتتاح اجتماع أمناء مجلس الأمن للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة بموسكو، اليوم الأربعاء، "كانت النتيجة الطبيعية لسياسات الولايات المتحدة المدمرة هي تدهور الوضع الأمني في العالم"، موضحا "أن أفعال واشنطن غير المسؤولة لا تؤدي إلى تفاقم الأزمات القديمة وخلق أزمات جديدة فحسب، بل وتعرقل أيضا الحل السلمي للصراعات التي نراها اليوم في الشرق الأوسط". 
وتابع باتروشيف "بجانب كل ما سبق تعمل الولايات المتحدة على تشجيع تزايد التهديدات والتحديات المشتركة، بما في ذلك الإرهاب والاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة"، مؤكدا على تزايد خطر استخدام الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية وعسكرة الفضاء الخارجي والفضاء الإلكتروني بوتيرة متسارعة.
 

مجلس الأمن الروسي الأسلحة النووية والكيميائية روسيا