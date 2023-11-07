رئيس جامعة العريش يشهد ختام برنامج تدريبي لتأهيل هيئة التدريس



في ضوء رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ، بشأن تطوير أداء الجامعات وتوجيهها لتحقيق مؤشرات التنمية البشرية والاقتصادية، وفي إطار رؤية الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش، رئيس جامعة العريش، للنهوض بالجامعة، وإعداد القيادات الأكاديمية بالجامعة، أختتم بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة البرنامج التدريبي المؤهل لشغل الوظائف القيادية الأكاديمية لقيادات الجامعة والذى عقد بمقر الجامعة، وإستمر لمدة ثلاثة أيام وذلك تماشيًا مع التوجهات العالمية لإدارة مؤسسات التعليم العالي التي تهتم بتقديم برامج تدريبية للقيادات بهدف تعظيم الأداء.

من جانبه أكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، إن المركز يسعى إلى التطوير والتدريب الدائم لتنمية المهارات الأكاديمية والإدارية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والقادة بجامعة العريش، بما يحقق أهداف استراتيجية التطوير بالجامعة، بالإضافة إلى تحسين مخرجات التعليم العالي، وكذلك تحسين الأداء الجامعي.

في سياق متصل، قدم رئيس الجامعة، الشكر للأساتذة المحاضرين طوال مدة البرنامج، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة المستهدفين بالتدريب على مستوي كليات الجامعة، ومركز تنمية الموارد البشرية بالجامعة والمشرف على البرنامج التدريبي، وجميع القائمين على نجاح هذا التدريب، مؤكدا على استمرار الجامعة في أداء رسالتها نحو التطوير والتميز خلال الفترة القادمة،

كما قام بتسليم المتدربين شهادات اجتياز البرنامج التدريبي. وتناول البرنامج حزمة من المحاضرات المتخصصة في مجال: التطوير المؤسسي – التخطيط الاستراتيجي في القيادة الجامعية – الجوانب المالية والقانونية في الجامعات،

