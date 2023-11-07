ضبط 119 طن لحوم ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة

شنت مباحث التموين حملات مكثفة على الأسواق لضبط المخالفات ومواجهة كل أشكال الغش والاحتكار ومتابعة ضمان سلامة الأغذية المتداولة بالأسواق وإيصال السلع المدعمة لمستحقيها والتأكد من سريان مبادرات خفض الأسعار ومنع الممارسات الإحتكارية.

وأسفرت جهود مباحث التموين خلال شهر فى محافظة الجيزة ، عن ضبط 119 طن لحوم ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الادمي و 128332 لتر مواد بترولية قبل بيعهم بالسوق السوداء.

كما تم ضبط 769 قضية متنوعةشملت تجميع والإستيلاء على دقيق بلدى مدعم، عدم حمل شهادة صحية، خبز ناقص الوزن، خبز غير مطابق للمواصفات، إدارة مخبز بدون ترخيص إلى جانب 32 قضية بمجال الغش التجارى والتدليس .