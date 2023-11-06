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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

“الصحة”: قافلة طبية لتنظيم الأسرة بنجع حمادي ودشنا غدا

د محمد يحيي بدران
د محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا
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أعلن الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن إطلاق قافلة طبية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية خلال الفترة من ٧ وحتي ٩ نوفمبر الجاري بمركزى نجع حمادى ودشنا.

يأتى ذلك فى إطار إهتمامات الوزارة بمشروع تنظيم الأسرة والحد من الزيادة السكانية، وبرعاية الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا.

وأوضح بدران، أن القافلة تشمل تقديم خدمات تنظيم الأسرة المختلفة من تركيب اللولب وصرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة والكشف علي السيدات من خلال فريق طبي متخصص من أخصائيين تنظيم الأسرة والنساء والتوليد، مشيرًا إلي أن القافلة سوف تقدم خدماتها من خلال العيادات الثابتة والمتنقلة بالعديد من القري.

فيما أشارت الدكتورة رانيا الشهير مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية إلي تواجد القافلة بقري: أبومناع  ،العطيات،العزب،فاو وقري أبودياب بمركز دشنا.. فيما تتوافر خدمات القافلة بقري النجاحية، بهجورة، ساحل البقيلي  والحلفاية بمركز نجع حمادي.

أكدت رانيا الشهير، علي تدريب الفريق الطبي تدريبا جيدًا علي إستخدام الوسائل المختلفة لتنظيم الأسرة، بالإضافة إلي عقد ندوات توعية مكثفة للمواطنين أثناء القافلة حول أهمية تنظيم الأسرة ودورها في خلق مجتمع يحظي أفراد بكامل الرعاية الصحية والخدمية.

 

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