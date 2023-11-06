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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على 6 عاطلين بحوزتهم مخدرات وأسلحة بالبساتين والخليفة ومدينة بدر

بعض المتهمين
بعض المتهمين
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شنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة حملة أمنية مكبرة لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة وضبط المتاجرين فيها.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة البساتين وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – سيارة – أدوات تصنيع - ميزان حساس).

كما تم ضبط (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الخليفة وبحوزتهما (كمية من مسحوق الهيروين المخدر– فرد "روسى" - بندقية خرطوش – فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية– سلاح أبيض " سكين"- مبلغ مالى).


ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (3 أشخاص - لأحدهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,800 كيلو جرام – مبلغ مالى) تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

القبض على 6 عاطلين مخدرات واسلحة البساتين والخليفة ومدينة بدر